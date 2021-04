Adolescente é apreendido em Araçatuba após ser flagrado com pistola alemã usada na Segunda Guerra Mundial

Segundo a Polícia Militar, corporação recebeu denúncia de que suspeito estaria no bairro Ivo Tozzi. Equipe apreendeu arma, munições, drogas, dinheiro, celulares e balança.

Um adolescente foi apreendido em Araçatuba/SP, nesta quarta-feira (7), após ser flagrado com uma pistola de origem alemã utilizada na Segunda Guerra Mundial.

De acordo com as informações da Polícia Militar, a corporação recebeu a denúncia de que um suspeito de participação em crimes estaria no bairro Ivo Tozzi.

A equipe foi ao local e o encontrou na frente de uma casa. Ao perceber a presença da polícia, ele fugiu para dentro do imóvel, mas foi abordado.

Ele tentou esconder atrás de um vaso sanitário uma pistola de origem alemã conhecida por ser utilizada na Segunda Guerra Mundial. A arma foi apreendida, além de munições, celulares, R$ 20, porções de maconha, balança de precisão.

Ainda segundo a PM, o menor disse que venderia as drogas e a arma seria para se defender.

O adolescente foi encaminhado à Central de Flagrantes e apreendido, onde permaneceu à disposição da Justiça.