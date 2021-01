Adolescente é apreendido após ser flagrado vendendo Crack em Votuporanga

Indivíduo de 16 anos foi detido no bairro Palmeiras I, ouvido e liberado na Central de Flagrantes.

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Militar após ser flagrado traficando Crack no bairro Palmeiras I, em Votuporanga/SP, na noite de segunda-feira (11).

De acordo com informações, os policiais militares realizavam patrulhamento pela área, quando suspeitaram da atitude do jovem que demostrava nervosismo exagerado e optaram pela abordagem; contudo, durante busca pessoal teriam sido encontradas diversas porções do entorpecente e dinheiro.

O indivíduo foi apresentado na Central de Flagrantes, ouvido e liberado na presença da mãe, onde aguarda decisão da Justiça.