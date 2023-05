Adolescente é apreendida com armas e conteúdos nazistas em Auriflama 

Pai da menor de idade foi preso por porte ilegal de arma de fogo, mas pagou fiança e foi liberado em seguida. Adolescente começou a ser investigada em abril, após a embaixada dos EUA no Brasil informar ao Ministério de Justiça que a menina armazenava e divulgava fotos de armas nas redes sociais.

Uma adolescente de 13 anos foi apreendida nesta terça-feira (2.mai), em Auriflama/SP, suspeita de armazenar conteúdos nazistas e trocar mensagens sobre supostos ataques a escolas.

Segundo a Polícia Civil, a investigação começou no dia 28 de abril, após a embaixada dos EUA no Brasil informar ao Ministério de Justiça que a menina armazenava e divulgava fotos de armas nas redes sociais, bem como trocava mensagens com outros adolescentes sobre supostos atentados a unidades de ensino.

Com um mandado de busca e apreensão, a Polícia Civil e o Conselho Tutelar foram à Escola Estadual João Rodrigues Fernandes. Ao ser encontrada e questionada, a menina confessou os crimes.

Na casa da adolescente, localizada na área rural de Auriflama, as equipes da corporação encontraram uma espingarda e dois revólveres.

Ainda conforme a Polícia Civil, o pai da menina foi preso por porte ilegal de arma de fogo, mas pagou fiança e foi liberado em seguida. O celular da adolescente foi apreendido para ser periciado.

A adolescente vai passar por audiência de custódia ainda nesta quarta-feira (3).