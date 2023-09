Adolescente é apreendida após furtar farmácia em Votuporanga 

Os produtos avaliados em mais de R$ 520,00 foram devolvidos a empresa; jovem foi autuada e liberada.

Uma adolescente foi apreendida pela Polícia Militar após furtar uma farmácia na área central de Votuporanga/SP, na manhã desta terça-feira (27.set).

De acordo com o apurado, a PM foi acionada após a jovem agir de maneira suspeita no interior de uma farmácia. Em seguida, após ser abordada, os PMs encontraram uma sacola com vários produtos de perfumaria. Questionada, ela confessou que havia furtado em uma outra farmácia que fica no cruzamento das ruas Amazonas com a Mato Grosso.

Já pelo local indicado, a gerente do estabelecimento confirmou que os produtos pertenciam à farmácia e que tinha visto a suspeita momentos antes no interior da loja. Os produtos furtados que foram restituídos a empresa foram avaliados em R$ 521,99.

A jovem foi apreendida e apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde o foi autuada por furto e liberada na presença de responsáveis.