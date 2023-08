Adolescente dopada e estuprada por casal em Valentim Gentil teve um filho com o criminoso 

Homem de 36 anos foi preso na última quinta-feira (10) pela Polícia Civil; Nazaré Góis Guimarães está foragida.

A adolescente de 16 anos, vítima de uma série de estupros enquanto era dopada e filmada por um casal em Valentim Gentil/SP, teve um filho com seu algoz. A informação foi confirmada pela Polícia Civil. O inquérito foi encerrado no dia 31 de junho pelo delegado Tiago Madlum de Araújo.

Segundo a polícia, a adolescente era ameaçada pela dupla toda vez que pedia para ir embora, mas quando engravidou, ela foi enviada para a casa dos pais, em Sergipe. A criança, fruto dos estupros, já nasceu e está com a mãe e os avós.

Na última quinta-feira (10.ago), investigadores cumpriram o mandado de prisão preventiva de José André dos Santos, de 36 anos, que, junto com a mulher, dopava, embebedava, estuprava e filmava a vítima enquanto o crime era cometido.

Os vídeos gravados com um aparelho celular eram feitos por Nazaré Góis Guimarães, de 48 anos, que é uma conhecida da família da adolescente e está foragida. As gravações eram compartilhadas com outras pessoas em seguida.

O casal é investigado pelos crimes de estupro de vulnerável, tráfico de drogas, fornecer bebida alcoólica para adolescente, armazenamento de pornografia infantil, filmagem não autorizada de adolescente em situação de sexo e ameaça.

Após longa investigação, a Polícia Civil concluiu que José André e Nazaré trouxeram a vítima do interior do Sergipe com a promessa de oferecer a ela melhores condições de vida. No entanto, para cometer os abusos, os dois faziam com que a garota consumisse álcool e drogas até “não se lembrar de mais nada”, conforme declaração da vítima para os policiais.

A investigação contou com inúmeras provas materiais, inclusive vídeos que comprovaram a versão da adolescente. O Ministério Público se manifestou favorável aos mandados de prisão preventiva expedidos pelo Poder Judiciário.

A polícia tem a informação de que Nazaré fugiu para o Sergipe para tentar “amenizar” a situação com a família da adolescente, que ficou furiosa ao saber dos crimes.

Quem tiver informações sobre Nazaré Góis Guimarães, deve entrar em contato com a Polícia Civil de Valentim Gentil pelo telefone: (17) 3485-1220 ou acionar a Polícia Militar de sua cidade.

*Com informações do sbtinterior/Karol Granchi e Cibelle Crotti