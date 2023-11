Adolescente de 14 anos morre após sentir dor de cabeça em escola de Olímpia

Conforme o boletim de ocorrência, registrado como morte suspeita, a coordenadora relatou à polícia que Marcos Vinícius Pires Silva, aluno do 7º ano da Escola Estadual Dr. Wilquem Manoel Neves, disse para o irmão que estava com dores de cabeça, ao retornar do intervalo.

Na sala de aula, a coordenadora informou que o aluno se deitou no chão e não respondia aos chamados. A professora acionou o SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), que o encaminhou para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade.