Adolescente de 12 anos morre e duas pessoas ficam feridas após carro capotar em rodovia de Irapuã 

Mãe e irmã do adolescente foram socorridas e encaminhadas ao pronto-socorro de Irapuã/SP. Veículo capotou após bater em carro que trafegava na direção contrária, segundo o boletim de ocorrência.

Um adolescente de 12 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após carro em que estavam capotar na Rodovia Roberto Mário Perosa, em Irapuã/SP, na tarde de quarta-feira (23.mar).

Segundo o boletim de ocorrência, a motorista tentou ultrapassar um ônibus e bateu em um veículo que trafegava no sentido contrário. Com o impacto da colisão, o carro que a mulher dirigia capotou e parou com as rodas para cima.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro às vítimas, mas o adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a mãe e a irmã do menino foram socorridas e encaminhadas ao pronto-socorro de Irapuã. O estado de saúde delas não foi informado pela corporação.

O trânsito precisou ser parcialmente interditado por conta do acidente, mas já voltou a fluir normalmente.

*Informações/g1