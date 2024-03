Administração e Ciências Contábeis da Unifev repassam 606 litros de leite a entidades

Arrecadação aconteceu durante a Aula Magna dos cursos, no dia 11 de março, no Complexo Esportivo da Cidade Universitária.

Em um gesto de solidariedade e responsabilidade social, os cursos de Administração e Ciências Contábeis da Unifev realizaram na última quinta-feira (21.mar), por intermédio do Núcleo de Responsabilidade Social, a distribuição de 606 litros de leite e sete pacotes de copos descartáveis para entidades assistenciais de Votuporanga. A entrega dos itens foi realizada no Memorial Unifev, no Câmpus Centro da Instituição.