Adilson Segura participa de encontro para criação da Aglomeração Urbana dos Grandes Lagos

Na manhã desta sexta-feira (28), o Prefeito de Valentim Gentil/SP, Adilson Segura, participou na Câmara Municipal de Votuporanga/SP, da audiência pública para a criação da Aglomeração Urbana dos Grandes Lagos.

No evento foram apresentados estudos realizados pela fundação SEADE (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos) em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo para a criação de uma unidade regional entre as regiões de governo de Votuporanga, Fernandópolis e Jales.

Entre os presentes, o vice-governador, Rodrigo Garcia, Presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), Carlão Pignatari, Marco Vinholi, secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Campagnone que é consultor da Secretaria de Desenvolvimento Regional, Prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, além de outras lideranças municipais, regionais, estaduais e federais.

“A regionalização vai aproximar ainda mais o Governo Estadual desses municípios e trazer mais recursos, desenvolvimento e força política para a nossa região. Parabenizo o governador João Doria, o vice-governador Rodrigo Garcia e a Assembleia Legislativa, em nome do seu presidente, o deputado estadual Carlão Pignatari, pela iniciativa e espero que ela seja concretizada em breve”, afirmou Adilson Segura.