Adilson Segura anuncia 200 casas para Valentim Gentil

A conquista, segundo o prefeito, foi um trabalho de muitos anos entre ele, o deputado estadual Carlão Pignatari e o secretário de Estado da Habitação Flávio Amary; Ao todo, inicialmente, serão construídas 143 casas na sequência do Jardim Barreto.

O prefeito de Valentim Gentil anunciou na tarde de ontem a conquista de 200 casas para seu município por meio da secretaria de Estado da Habitação em convênio com o programa Nossa Casa CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano).

As casas, inicialmente 143, serão construídas na sequencia do Jardim Barreto, em área adquirida por aquela prefeitura. As obras já estão autorizadas, mas depende de um processo de licitação da CDHU.

O prefeito Adilson Segura disse ontem ao Diário que esta é uma conquista sua numa luta de muitos anos. “Divido essa vitória com os trabalhos árduos do deputado Carlão Pignatari e do secretário de Estado da Habitação Flávio Amary.

Para adquirir a casa própria os interessados devem se encaixar nos critérios da CDHU.