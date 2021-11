Adelino Ferrari é reeleito presidente da OAB de Votuporanga 

Com 559 votos, o advogado continuará a partir de 1º de janeiro de 2022 à frente da 66ª Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Votuporanga/SP para mandato de 3 anos.

O advogado Adelino Ferrari, atual presidente da 66ª Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Votuporanga/SP, foi reeleito com 559 votos, nesta quinta-feira (25.nov), para continuar à frente da entidade de classe em mandato de mais três anos, a partir de 1º de janeiro de 2022.

Ao Diário, Adelino comemorou o resultado do pleito e a adesão ao processo eleitoral: “Nossa esperança é de dá o nosso melhor de cada um dos membros de nossa diretoria, para que juntos possamos fazer uma boa gestão e atender os anseios da classe. Ficamos muito felizes com a eleição. Transcorreu tudo de maneira ordeira, todos os colegas advogados e advogadas que estiveram votando puderam também, de certa forma, após essa pandemia, se reencontrar, uma verdadeira festa da democracia exercida ontem [quinta-feira]”.

O profissional com 45 anos de experiência em advocacia, Adelino afirmou que com a aprovação expressiva nas urnas, cresce também a responsabilidade em fazer um trabalho ainda mais dedicado em defesa da classe e espera um novo ciclo, principalmente em superado o período da pandemia da Covid-19: “Agradeço muito pela aprovação expressiva. Vamos trabalhar em busca de atender os anseios da classe e espero contar com o apoio dos advogados e advogadas para que essa gestão seja coroada com êxito”, afirmou.

Dr. Adelino explicou ainda que está eleição na subseção local foi realizada de forma totalmente eletrônica, marcando o fim do uso de papel ou o formato misto, como utilizado no último pleito há 3 anos atrás. “É divido em três urnas eletrônicas, cedidas pela Justiça Eleitoral, acabou o voto em papel. Talvez, e já existem estudos nesse sentido, nas próximas eleições, os advogados poderão votar de onde estiverem, por meios digitais”.

Diretoria da 66ª Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Votuporanga: