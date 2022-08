Adauto Mariola recebe título de Cidadão Votuporanguense

Um dos mais novos filhos de Votuporanga foi homenageado por iniciativa do vereador Daniel David, em sessão solene, na última terça-feira, na Câmara Municipal.

O município de Votuporanga/SP ganhou na última terça-feira (9.ago), exatamente um dia após completar 85 anos, mais um filho, nascido de um abrangente histórico de relevantes serviços prestados à comunidade, Adauto Cervantes Mariola, diretor-presidente da Votuprev (Instituto de Previdência do Município de Votuporanga), recebeu o título de Cidadão Votuporanguense, por iniciativa do vereador Daniel David (MDB), em Sessão Solene, no plenário do Palácio 8 de Agosto, sede do Legislativo local.

A homenagem já havia sido aprovada antecipadamente pelos vereadores, por unanimidade, restava apenas a data para entrega que veio a calhar em sessão festiva.

Acompanhado de sua esposa Cláudia Fabiana S. Gonzales, sua filha, a médica Carolina Farinasse Mariola, além de demais familiares e amigos, Adauto teve seu histórico de vida e trabalho em prol da comunidade votuporanguense apresentado na tribuna da Câmara e, em seguida, Daniel David, discursou o enaltecendo. “Além de tudo que foi citado no seu currículo, o que mais move a sua pessoa é o seu coração e a forma que você trata as pessoas. Nada vale nessa vida, nem cargos nem nada se não fizermos com o coração e você faz tudo com o coração, um coração humano, algo que realmente precisamos nos espelhar”, salientou o vereador.

Contendo a emoção, Adauto assumiu a palavra e dá tribuna da Casa de Leis agradeceu a presença de todos os presentes, frisando que nada seria na vida sem o apoio de sua família, a quem dedicou a honraria. “Minha família é minha vida, minha base, minha motivação de sair todos os dias cedo para vencer. Queria agradecer a todos os vereadores, que sempre me trataram com muito respeito e aprovaram por unanimidade essa honraria. Gostaria de parabenizar Votuporanga por seu aniversário, cidade que há 32 anos me acolheu e pela qual me apaixonei.”

Em outro trecho de seu discurso, já finalizando, o homenageado da noite afirmou. “E para dar os parabéns aos 85 anos de Votuporanga escrevi: ‘Votuporanga, pelos seus 85 anos, quero te parabenizar. Amo esta cidade e aqui, para sempre quero morar. Sempre estarei de pé e a ordem. Por esta cidade trabalhar. E como tudo tem um fim. No final, aqui minhas cinzas repousarão.’”

Em seu robusto e proeminente legado, ainda em construção, Adauto é natural de Auriflama/SP e filho de Ernesto Mariola e Izabel Cervantes Rosa Mariola. Formado em Ciências Contábeis, possui extenso currículo acadêmico nas áreas de gestão e administração. Além de sua atuação na Votuprev desde 2012, Adauto exerceu funções de Diretor Financeiro da Santa Casa de Votuporanga, onde também foi por seis anos Presidente do Conselho de Administração; Diretor Regional Norte da Apeprem (Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios de São Paulo; Membro do Rotary Club Votuporanga, o qual foi presidente no ano de 2015/2016; Governador Assistente do Distrito 4480 do Rotary Club, e Membro da Loja Maçônica Pitágoras.