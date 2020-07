ACV tem canal de apoio para criação de e-commerce

Desde março, entidade tem buscado alternativas e soluções para apoiar os negócios dos associados neste período de pandemia; serviço de apoio ao e-commerce já está disponível.

Com os novos desafios que surgiram este ano, a Associação Comercial de Votuporanga – ACV continua em busca de soluções e apoio aos lojistas para enfrentamento a pandemia da Covid-19. Entre os trabalhos que vem sendo desenvolvidos desde março, a novidade é que já está disponível na entidade um canal que torna mais acessível a criação de e-commerce aos empresários que ainda não possuem o serviço.

As vendas on-line se tornaram o foco de grande parte dos negócios. A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico – ABComm divulgou que até o início de julho deste ano, mais de 135 mil lojas aderiram às vendas pelo comércio eletrônico para continuar vendendo e mantendo-se no mercado. A média mensal antes do coronavírus era de 10 mil lojas por mês.

Todos os setores têm sido impactados por essa modalidade de vendas. Ainda de acordo com a ABComm, o crescimento foi de 136,72% nos eletrônicos, 95,27% na moda, 85,39% em Casa & Móveis. Outras áreas como pet e comida também registraram aumento, 65,56% e 61,40%, respectivamente.

Entre os benefícios do e-commerce, estão a praticidade, relacionamento 24 horas com os consumidores, baixo custo e estoque, comodidade, facilidade no marketing, além do alcance nacional e internacional proporcionado pela internet.

Os interessados em conhecer o serviço podem entrar em contato com a ACV pelo telefone (17) 3426-4044. Saiba mais sobre os serviços e benefícios oferecidos pela Associação, por meio do site www.acvnet.com.br.