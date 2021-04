ACV sorteia prêmios da Liquida Votu nesta terça-feira 

Por conta das medidas de enfrentamento à Covid-19, o evento será restrito à imprensa e diretoria com transmissão on-line

Chegou ao fim no último sábado (10) a campanha Liquida Votu que incentivou a realização de promoções e descontos no comércio de Votuporanga e distribuiu centenas de cupons de prêmios. Nesta terça-feira (13), às 9 horas, a diretoria da Associação Comercial de Votuporanga – ACV fará o sorteio para anunciar os ganhadores da moto 0km e dos dez vales-compras no valor de R$ 500 cada. Os comerciários atendentes dos sorteados também ganharão vales-compras de R$ 150.

Seguindo as medidas de enfrentamento à Covid-19, o evento do sorteio será no auditório da ACV, restrito à imprensa e diretoria, com transmissão on-line pelas redes sociais da entidade. O público poderá acompanhar o resultado pelos canais do Instagram e Facebook procurando por “ACV Votuporanga”.

“Por conta das restrições ao comércio, fizemos mudanças no calendário. A campanha, que começou dia 19 de fevereiro, terminaria dia 13 de março, mas foi prorrogada e permitiu novas oportunidades de vendas aos lojistas. Foi uma oportunidade de queimar o estoque da temporada Primavera/Verão, fazer caixa e renovar as mercadorias para o Outono/Inverno”, conta o presidente da ACV, Carlos Eduardo Ramalho Matta. Este é o terceiro ano da campanha que atrai consumidores de Votuporanga e toda a região.

Interessados podem se tornar associados e entrar para o grupo de empresários da ACV. Saiba mais detalhes pelo telefone (17) 3426-4044 ou whatsapp: (17) 98132-0022.