ACV sorteia moto e vales-compras pela campanha do Dia das Mães

Serão premiadas 22 pessoas, entre consumidores e atendentes das lojas. A entrega será no próximo dia 20 de maio, às 9h na sede da entidade.

Em evento restrito à imprensa e diretoria, mas com transmissão on-line, a Associação Comercial de Votuporanga – ACV sorteou os ganhadores da campanha “Amor sempre Presente”, em comemoração ao Dia das Mães. Serão premiadas 22 pessoas, entre consumidores e atendentes das lojas.

No evento, realizado no auditório da ACV na manhã desta terça-feira (11), o presidente Carlos Eduardo Ramalho Matta, tirou o nome do ganhador da moto. O sortudo, que irá levar para a casa a moto Suzuki DK150, será Bruno Fernandes Lima morador da Av. Marinheirinho, em Votuporanga. Ele efetuou a compra na loja Sueli Center com a atendente Gleice. Ela ganhará o vale-compras de R$ 150,00.

Outros dez nomes foram sorteados e receberão vales-compras de R$ 500,00 cada um, sendo: Breno José da Silva Batista, cliente da Grandes Lagos, atendido por Gabrielly e morador de Valentim Gentil; Maria Rosana Soares Caporalini, de Votuporanga, cliente da Ideal Calçados atendida por Selma; Gisele Neves da Silva, de Votuporanga, cliente do Porecatu Loja 2, atendida por Heloísa; Selma de Ornelas, de Votuporanga, atendida pela Daniela na Estofados Primor; a votuporanguense Evanir Feltrin Raganini, comprou no Santa Cruz com Ana; Edison Caires, também de Votuporanga, cliente da Lojas Longo; Marlene Guimarães Souza, votuporanguense, cliente da Chita de Luxo e comprou com Jéssica; Eduardo dos Santos Correia, cliente da Moda Ka, atendido por Marciele, de Votuporanga; Ana Caroline Negrini Parisi, de Votuporanga, foi atendida pela Rita na A Ideal Calçados; e Jucilene Alves Botão, comprou na Unikids com Luana e também é moradora de Votuporanga.

Os comerciários responsáveis pela venda aos ganhadores serão premiados com R$ 150,00. A entrega será no próximo dia 20 de maio, às 9h na sede da entidade. No período de 23 de abril e 8 de maio, foram distribuídos 150 mil cupons nas lojas de Votuporanga.

Mais informações pelo (17) 3426-4044 ou whatsapp: (17) 98132-0022.