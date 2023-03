ACV sorteia ganhadores da Liquida Votu 

Giseli C.F. Fernandes foi a sorteada para o principal prêmio, o vale-compras de R$ 10 mil.

Entre mais de 150 mil cupons, foram sorteados na manhã desta terça-feira (21.mar) os ganhadores da campanha Liquida Votu, realizada pela Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e parceiros como incentivo para as compras nas lojas da cidade.

Os sortudos são todos moradores de Votuporanga. Giseli C.F. Fernandes foi a sorteada para o principal prêmio, o vale-compras de R$ 10 mil. Ela preencheu o cupom como cliente do Porecatu, loja 3. Já os cinco vales-compras de R$ 500 saíram para Lélia Lisboa de Oliveira, cliente do Santa Cruz loja 1; Débora dos Santos Bispo Alves, cliente da Sueli Center; Lourdes Moreno Lopes Roberto, cliente do Porecatu, Nivaldo Jardim, comprou no Porecatu loja 3; e Alexandre de Souza, cliente da Votuciclo. Os vendedores responsáveis pelo atendimento vão levar R$ 150 em vales-compras. No total, a ACV e os parceiros repassarão R$ 13.400,00 para consumo nas lojas associadas.

A entrega dos prêmios será no próximo dia 30 de março, às 9h, no auditório da ACV.

A manhã festiva de anúncio dos ganhadores contou com a presença do presidente da Associação, Glauco Ventura e diretores; do assessor de Gabinete, Marcelo Zeitune, representando o prefeito Jorge Seba; do gerente do Sebrae-SP em Votuporanga, Marcos Amâncio; população e imprensa local.

A Liquida Votu vem para contribuir com a atratividade dos clientes de Votuporanga e região. A campanha, que já se tornou tradicional, preenche a lacuna entre as vendas do carnaval e o Dia das Mães. A proposta busca incentivar o comércio a oferecer descontos e promoções atrativas aos clientes.

Os empresários que desejarem participar das campanhas da ACV devem entrar em contato pelo (17) 3426-4044 ou whatsapp (17) 98132-0022. A próxima será a promoção pelo Dia das Mães.