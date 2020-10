ACV realizará sabatina com os candidatos a prefeito

Na próxima quinta-feira (22/10), a Associação Comercial de Votuporanga promoverá entrevistas com os candidatos a prefeito de Votuporanga nas eleições 2020. João Garcia, Hery Kattwinkel e Jorge Seba, foram convidados para responderem perguntas sobre suas propostas de governo e para o setor do comércio. O público poderá acompanhar pelas redes de imprensa de Votuporanga inclusive a TV Unifev (ao vivo das 09:00 as 11:15 hrs) e redes sociais da Associação Comercial.

“O encontro com os candidatos é uma tradição na história da Associação Comercial de Votuporanga (ACV). É uma oportunidade de os candidatos apresentarem seus compromissos com o nosso setor comercial, que é primordial para a economia do município.”, explica o presidente da Associação, Valdeci Merlotti.

A ordem de entrevista foi definida por sorteio realizado nesta sexta-feira com representantes de cada candidato a prefeito.

Conforme o sorteio, O primeiro a responder às perguntas elaboradas pela Diretoria da Associação Comercial será João Garcia (Podemos), da Coligação Unidos por Votuporanga. Logo após, às 9h45 será a vez do candidato Hery Kattwinkel (PTB) da Coligação Votuporanga com Tudo Novo e às 10h30, Jorge Seba (PSDB) da coligação Certeza de Um novo Tempo.

Todo o evento será divulgado pela imprensa de Votuporanga, TV Unifev e redes sociais da Associação Comercial ao vivo.