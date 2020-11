ACV promove carreata nesta sexta-feira para lançar campanha de Natal

Tradicional campanha da Associação Comercial de Votuporanga sorteará um carro 0km e vales-compras; ação deve contribuir com as vendas de fim de ano.

O Natal é a principal data do calendário de vendas do comércio brasileiro. Em Votuporanga, a ação recebe o reforço com a tradicional campanha da Associação Comercial de Votuporanga – ACV, que este ano será lançada de maneira diferente, com duas carreatas. A inovação faz parte do processo de adequações que empresários e consumidores precisam inserir na rotina, por conta da pandemia.

A campanha de Natal deste ano da ACV sorteará um carro 0km e 10 vales-compras de R$1 mil cada. O lançamento será nesta sexta-feira (27/11), às 9h, com carreata pelas principais ruas de Votuporanga. No sábado (28/11), a Associação também promoverá a mesma ação.

“Este ano, optamos em não fazer o lançamento da campanha da forma tradicional, para evitar a aglomeração de pessoas. Neste formato que escolhemos, estaremos ainda mais próximos dos consumidores, que poderão conferir de perto o principal prêmio da campanha, além de já entrar no clima de festa e boas expectativas que este fim de ano traz”, comentou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti.

Para concorrer aos prêmios, os consumidores devem comprar nas lojas participantes, que estarão identificadas com o cartaz da campanha, preencher corretamente o cupom e depositar nas urnas da ação, que estarão em vários pontos da cidade. O sorteio será no dia 9 de janeiro.