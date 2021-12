ACV premia novos clientes na campanha de Natal 

A próxima semana é a última em que as lojas da cidade ficarão abertas até as 22 horas para as compras de Natal.

Segue a todo vapor a campanha “Natal para Todos” da Associação Comercial de Votuporanga – ACV que vai premiar 38 pessoas com vales-compras e um carro 0km. Na manhã desta sexta-feira (17), foi realizado o terceiro dos quatro sorteios e novos ganhadores receberam seus prêmios.

Para concorrer, basta comprar numa das lojas associadas ACV até o dia 31 de dezembro e preencher o cupom. Com apoio de parceiros, a ACV entregará seis vales-compras no valor de R$ 500,00, 12 vales-compras no valor de R$ 300,00, 19 vales-compras de R$ 150,00 e um carro Fiat Mobi 0km.

Novos ganhadores

Os clientes sorteados na manhã desta sexta foram: Mateus Barth, de Votuporanga, cliente da Anjos e Marmanjos; José Carlos Silva, de Votuporanga, cliente da Anzai; Iris da Costa, de Votuporanga, comprou na Tok Calçados; e Danila Cristina Rodrigues, cliente da Chinelaria e moradora de Riolândia. Eles levarão vales-compras de R$ 300,00 para utilizar no comércio da cidade e seus atendentes ganharão vales de R$ 150,00.

Para entregar os cupons aos clientes, as lojas precisam ser associadas ACV. Basta ligar para (17) 3426-4044 e pedir o cadastro.

Horário especial

A próxima semana é a última em que as lojas da cidade ficarão abertas até as 22 horas para as compras de Natal. O horário estendido é praticado de segunda a sexta-feira, das 9h às 22 horas até o dia 23 de dezembro. Neste sábado (18), as lojas ficarão abertas das 9h às 18h, mas estarão fechadas nos feriados dos sábados de 25 de dezembro e 1 de janeiro.