ACV oferece treinamento gratuito para empresas 

Curso está disponível para associados; equipes recebem dicas sobre captação de clientes, fidelização e redes sociais.

A Associação Comercial de Votuporanga – ACV oferece treinamentos personalizados para empresas associadas que buscam qualificar suas equipes e aprimorar técnicas de vendas e de atendimento. A capacitação é gratuita, pode ser agendada diretamente com a entidade e é aplicada no próprio estabelecimento.

Por meio de dinâmicas, eles receberam orientações para captação de clientes, fidelização, utilização das redes sociais para divulgação do produto e busca do público, entre outros. A assistente de Recursos Humanos da ACV, Bianca Fantinatti, coordenou a aplicação do curso, recentemente, com funcionários do Escritório Mercúrio. Além disso, atendeu também equipes da rede de lojas Dona Fran Boutique das cidades de Fernandópolis, Jales e Votuporanga e do Restaurante Garfus.

“Este é mais um serviço que oferecemos para melhorar o desempenho dos times de vendas, gerar movimento e fortalecer o nosso comércio. A ACV está sempre ao lado dos lojistas com soluções e outras facilidades”, destaca o presidente da ACV, Carlos Eduardo Ramalho Matta.

O treinamento é montado de acordo com a necessidade da empresa interessada. Empresas associadas à ACV que tiverem interesse no curso devem entrar em contato com a entidade pelos telefones (17) 98132-0022 ou (17) 3426-4044. Uma agenda será oferecida e coordenada pelo departamento de recursos humanos e recrutamento da associação.