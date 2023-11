ACV lança na próxima terça-feira a Campanha de Natal 2023 

Evento reunirá diretoria, empresários e imprensa na concessionária Apravel, prometendo um Natal repleto de prêmios e aquecimento para o comércio local.

Em clima festivo que marca o fim do ano, a Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e a parceira Apravel têm a honra de convidar a diretoria, empresários e a imprensa para participar do evento de lançamento da aguardada Campanha de Natal 2023. A ocasião promete ser mais um marco significativo, reunindo líderes empresariais e membros da comunidade para celebrar a temporada festiva e divulgar os detalhes desta iniciativa que promete movimentar o comércio no último mês do ano.

De acordo com o anúncio, na próxima terça-feira (28.nov), a partir das 9h, na Concessionária Apravel, a ACV revelará os pormenores da campanha intitulada “Meu Sonho de Natal – Você de Carro Novo com ACV e Apravel”. Os presentes terão a oportunidade exclusiva de conhecer em primeira mão os planos para esta promoção única, que inclui o sorteio de um Chevrolet Onix 0km, além de dez vales-compras no valor de R$ 1.000 cada. Como gesto de reconhecimento aos esforços dos vendedores envolvidos, a ACV também premiará com vales-compras, aqueles responsáveis pelo atendimento aos sortudos ganhadores.

“É com grande entusiasmo que mais uma vez a ACV lança uma campanha especial de fim de ano para impulsionar o comércio local e regional. Com o apoio de nossos patrocinadores, conseguimos incluir um carro 0km no sorteio, juntamente com 10 mil reais em vales-compras. O Natal representa o ápice das vendas em nosso calendário, e estamos otimistas para alcançar um crescimento expressivo nas vendas durante este período”, ressaltou o presidente da ACV, Glauco Ventura.

Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone (17) 3426-4044 ou pelo WhatsApp: (17) 98132-0022.