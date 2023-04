ACV lança campanha de Dia das Mães nesta quinta-feira 

A campanha tem como objetivo fomentar o comércio local e valorizar as mães e contará com diversas atividades.

A ACV (Associação Comercial de Votuporanga) lançará nesta quinta-feira (27.abr) a tradicional campanha do Dia das Mães. O evento acontecerá às 8h30 no auditório da entidade localizado na Rua Mato Grosso.

A campanha que marca uma das principais datas comerciais do Brasil, tem como objetivo fomentar o comércio local e valorizar as mães, e deve contar com diversas atividades e promoções especiais.

O lançamento da campanha será uma oportunidade para lojistas e empresários conhecerem as ações e estratégias que serão adotadas pela ACV para promover o comércio local e movimentar a economia votuporanguense.

A ACV convida a todos para participarem e acompanhar de perto as novidades desta nova campanha.