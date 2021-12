ACV fará live do primeiro sorteio de Natal nesta sexta 

A campanha terá quatro sorteios realizados ao longo de dezembro e janeiro, entregando carro 0km e vales-compras.

As lojas associadas à Associação Comercial de Votuporanga – ACV estão distribuindo, desde o último dia 26, os cupons da campanha “Natal para Todos” que premiará consumidores com um carro 0km modelo Fiat Mobi completo e ainda seis vales-compras no valor de R$ 500,00 e outros 12 vales-compras no valor de R$ 300,00. Os sorteios serão realizados ao longo do mês com transmissão ao vivo pelas redes sociais da entidade.

Nesta sexta-feira (3/12), às 9 horas, os primeiros sortudos já serão anunciados. A ACV reunirá imprensa e diretoria para o sorteio de quatro vales-compras de R$ 300,00. Os atendentes dos clientes ganhadores receberão vales-compras no valor de R$ 150,00.

Nos próximos dias 10 e 17 de dezembro, também às 9h, outros vales-compras serão sorteados. O sorteio do carro será no dia 4 de janeiro.

Para entregar os cupons aos clientes, as lojas precisam ser associadas ACV. Basta ligar para (17) 3426-4044 e pedir o cadastro.

Horário especial

Com apoio da Associação Comercial de Votuporanga – ACV, as lojas da cidade irão atender em horário especial a partir de 10 de dezembro (sexta-feira). O horário estendido será praticado de segunda a sexta-feira, das 9h às 22 horas até o dia 23 de dezembro. Nos sábados de 11 e 18 de dezembro as lojas ficarão abertas das 9h às 18h, mas estarão fechadas nos feriados dos sábados de 25 de dezembro e 1 de janeiro.