ACV entrega prêmios principais da campanha de Natal 

Para as vendas no comércio da cidade, a ACV distribuiu mais de 300 mil cupons nas lojas associadas.

A Associação Comercial de Votuporanga – ACV entregou na manhã desta quinta-feira (13/1) os prêmios principais da campanha “Natal para Todos”. Entre os 300 mil cupons distribuídos nas lojas associadas, foram sorteados ao longo do mês de dezembro e início de janeiro os nomes de 19 diferentes ganhadores.

Josilaine Dayse Iglesias Pereira comprou na Emplac Modas e ganhou o carro Fiat Mob 0km, o principal prêmio desta edição. As chaves foram entregues para a votuporanguense nesta quinta pelo presidente da ACV, Carlos Eduardo Ramalho Matta. Os vales-compras de R$ 500,00 foram entregues para Anezia Castilho e Maria de Fátima Lisboa, de Votuporanga, clientes do Supermercado Santa Cruz; Roberson Rene de Souza, de Nhandeara, comprou na Casa da Sogra; Vilma Cavalini, de Votuporanga, cliente da Líder Elétrica; Rita de Cássia Fuentealba, Votuporanga, comprou na Onix Ótica e Joalheria; e Valdir José da Rocha, de Votuporanga, cliente da Tairacar.

Os demais ganhadores de 12 vales-compras de R$ 300,00 foram sorteados ao longo do mês de dezembro, sendo: : Victor Campos Gonçalves, morador de Votuporanga, cliente A Ideal; Sandra Aparecida Cardoso Manzatto, de Votuporanga, cliente A Ideal; Gustavo Sasso, de Votuporanga, cliente PolySport; Bruna D. Costa Santos, de Valentim Gentil, cliente Porecatu; Daniele Zafani, cliente do Supermercado Maitana Express; Soraia Azevedo e Eliani Cristina Martins Pena, que compraram na Emplac; Giselia Santos Silva, cliente da Real Calçados; Mateus Barth, de Votuporanga, cliente da Anjos e Marmanjos; José Carlos Silva, de Votuporanga, cliente da Anzai; Iris da Costa, de Votuporanga, comprou na Tok Calçados; e Danila Cristina Rodrigues, cliente da Chinelaria e moradora de Riolândia.

Os funcionários que atenderam aos clientes sorteados ganharam vales-compras de R$ 150,00. No total, 38 pessoas receberam prêmios da ACV. “Tivemos um excelente resultado com grande movimentação em nossas lojas neste final de ano, com clientes de Votuporanga e região. O nosso comércio se fortaleceu como referência no interior paulista e é uma felicidade poder presentear tantos consumidores”, destaca o presidente da ACV, Carlos Eduardo Ramalho Matta.