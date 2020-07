ACV entrega prêmios da campanha Liquida Votu

Aconteceu nesta sexta-feira (17/7) as entregas dos prêmios para os 11 consumidores contemplados com a campanha “Liquida Votu”.

Cada um recebeu R$ 500 que poderão ser consumidos nas lojas participantes da ação. Os vendedores que atenderam aos consumidores contemplados receberam os vales-compras de R$ 150 cada.

Já no período da tarde desta sexta foi feita a entrega do carro para Ederval Faria Gastão, cliente do Posto do Vilar, da av. Brasil.

Contemplados

Os 10 vales-compras de R$ 500 cada saíram para José Roberto de Haro Aguiar (Supermercado Amigão), Andressa Ap. Affonso (Estilo Móveis), Cleuza Teiche (Supricomp), Angela Maria do Nascimento (Móveis Popular), Antonio Barbosa Sandoval (Posto do Vilar), Marcos Dante da Silva Flores (Supermercado Porecatu), Rubens C. Gonçalves (Edna Imports Perfumes), Patricia Cristine Tomé Silva (Sapato & Cia), Márcia Cristina Chianfroni (O Boticário), Elisangela Oliveira (A Ideal Calçados).