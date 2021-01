ACV entrega prêmios da campanha de Natal

Votuporanguense ganhou o carro 0km completo; cerimônia foi restrita, com transmissão ao vivo pelas redes sociais

A terça-feira (19) foi de comemoração para onze consumidores que foram contemplados na campanha “Um Novo Natal”, da Associação Comercial de Votuporanga – ACV. A entrega foi promovida no auditório da entidade, respeitando todos protocolos de biossegurança, com transmissão ao vivo pelas redes sociais.

Guilherme da Silva Pereira, cliente do Posto do Vilar, foi o ganhador do carro Onix 0km completo. O prêmio chegou em boa hora para o jovem votuporanguense, que conseguiu uma oportunidade de trabalho no mesmo dia que foi sorteado e se prepara para a chegada da primeira filha, Melissa. “Vou vender o carro e transformar em retorno para pagamento de algumas contas, para reorganização do meu orçamento doméstico, para chegada da minha filha, que será em dois meses”, comemorou Guilherme.

O presidente da ACV, Carlos Eduardo Ramalho Matta, destacou a importância do comércio para toda a região. “Foram distribuídos 300 mil cupons, com consumidores de Votuporanga e região contemplados. Agradecemos a valorização de todos quanto aos serviços oferecidos pelo nosso comércio”, finalizou.

Também receberam os prêmios, os sorteados que ganharam os vales-compras de R$1 mil, além dos vendedores que atenderam a todos.

A próxima ação é a Liquida Votu, que sorteará uma moto 0km e 10 vales-compras de R$500 cada, além dos comerciários. A campanha será promovida de 19 de fevereiro a 13 de março, com ofertas exclusivas.