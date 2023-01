ACV entrega nesta quinta-feira os prêmios da campanha “Viva a Magia do Natal” 

Quase R$ 70 mil em prêmios foram sorteados; Miriam Rosa Moura Pazini fez a compra na Sueli Center e ganhou o carro 0km com ar condicionado e direção elétrica.

Nesta quinta-feira (19.jan), a Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e empresários, realizam a entrega dos prêmios da campanha Viva a Magia do Natal, do comércio de Votuporanga/SP. Evento ocorre às 9h, no auditório da instituição localizado na Rua Mato Grosso, 3531, no Centro.

O sorteio de quase R$ 70 mil em prêmios, sendo um carro Renault Kwid e cinco vales-compras de R$ 1 mil cada, ocorreu no primeiro sábado de 2023, na Concha Acústica e foi acompanhado pelo presidente da ACV, Glauco Ventura; o prefeito Jorge Seba e a primeira-dama Rose Seba; o presidente da Câmara, Daniel David; Carla Valéria, representando o Sebrae-SP, além de membros da diretoria como João Baptista, Celso Penha Vasconcelos, Ivo Matavelli, Valdeci Merlotti e Alberto Casali.

Dia de alegria para Miriam Rosa Moura Pazini que comprou na Sueli Center e ganhou o carro 0km com ar condicionado e direção elétrica com valor estimado em R$ 62.500,00.

Os ganhadores dos vales-compras foram: Márcia Regina de Freitas Tolini, cliente da Mara Brecho; Lucas Ferrari Castrequini, cliente do Santa Cruz; Tamiris Nogueira Carvalho, de Valentim Gentil, comprou na Moda Ka; Mariza Traldi Fernandes, cliente da Amarelinha; e Irene Machado, cliente do Porecatu. Os comerciários responsáveis pela venda também vão ganhar R$ 200,00 em compras.

A promoção da ACV contou com um time de patrocinadores: Santa Cruz Supermercados, Real Modas E Calçados, Mister Cowboy, A Casa Do Tapeceiro, Marão Corretora de Seguros, Uni Car Multimarcas, Megatec, Coopevo, 5 Asec Lavanderia, Escritório Vitória, A Ideal Calçados, Unifev, Votuciclo, Flash Net, Casa Anzai, Supermercado Porecatu, Lojas Longo, Credilider, Ciafer, Mega Online, Clube Melissa Votuporanga, Central Da Águas, Silk Cromia, Maria Brechos, Ótica Celes, Vilarzinho, Moda Ka e Caricanecas Votuporanga.

“O aumento nas vendas, de forma geral, esteve em torno de 10%. A data é a principal para o comércio e os empresários aproveitaram as oportunidades. O comércio de Votuporanga segue forte e em amplo crescimento, com lojas sendo inauguradas ou revitalizadas quase toda semana e a ACV acompanha esse movimento com diversos serviços aos associados”, destacou o presidente Glauco Ventura.

As campanhas da ACV são restritas apenas às lojas associadas. Para mais informações, basta entrar em contato pelos telefones (17) 34264044 ou 981320022 (wpp).