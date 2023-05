ACV entrega mais de R$ 20 mil em prêmios 

Antonio José Mantelo, que trabalha como motorista, ganhou a Honda Biz 0km pela compra no Santa Cruz Supermercados.

A manhã desta quinta-feira (25.mai) foi de festa para clientes sortudos do comércio. A Associação Comercial de Votuporanga – ACV reuniu lideranças, imprensa e diretoria para a entrega de mais de R$ 20 mil em prêmios referentes à campanha do Dia das Mães com o tema “Amor que vale muito”.

Acompanharam a entrega o presidente da entidade, Glauco Ventura, ao lado de membros da diretoria; do prefeito Jorge Seba e do vice Cabo Valter; do presidente da Câmara Daniel David e do vereador Jura; do consultor do Sebrae-SP, Cleber Guerche, entre outros convidados. “A ação incentivou as compras nas lojas da cidade próximo a uma das datas mais importantes para o comércio”, destacou Ventura.

A Honda Biz 0km, no valor estimado de R$ 15 mil, foi repassada a Antonio José Mantelo, que trabalha como motorista na empresa Cofco. Ele preencheu o cupom após compra no Santa Cruz Supermercados loja 3 no valor de R$ 800,00. Os cinco vales-compras de R$ 1 mil foram entregues para Renata Maragno Trindade Marcucci, cliente da Poly Sport; Liana Camargo De Lima, que comprou na Pinheiral Materiais para Construção; Luci Batista Verginio De Paula, preencheu o cupom no Santa Cruz Supermercados; Tiago Alves De Queiroz, cliente da Rosa Mística; e Fernanda Silva Cardoso, da Quatro Estações Malwee. Os funcionários das lojas responsáveis pelas vendas ganharam vales-compras de R$ 200,00. Os valores podem ser gastos nas lojas associadas ACV.

A campanha contou com o patrocínio da Flash Net, Supermercado Porecatu, Jorge Bichoff, Rosa Mística, Marão Seguros, Real Calçados, Ciafer, Casa Anzai, Moda Ka, Magras, Marisul, Anzai Pet, Mega Online, Megatec, Uni Car Multimarcas, Coopevo, Santa Cruz Supermercado, Escritório Vitoria, Credilider, Albatroz, Dona Fran Boutique, Clube Melissa, Super Malhas, Unifev, Thais Fontenele Acessórios e Escritório Skala.

Os empresários que desejarem participar das próximas campanhas da ACV devem entrar em contato pelo (17) 3426-4044 ou whatsapp (17) 98132-0022.