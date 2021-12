ACV divulga primeiros ganhadores da campanha de Natal 

Horário estendido será praticado a partir do dia 10, de segunda a sexta-feira, das 9h às 22h até o dia 23 de dezembro.

Quatro clientes do comércio de Votuporanga foram anunciados na manhã desta sexta-feira (3/12) no primeiro sorteio da campanha “Natal para Todos” da Associação Comercial de Votuporanga – ACV. Outros três sorteios estão marcados para dias 10 e 17 deste mês e 4 de janeiro. No total, a entidade entregará seis vales-compras no valor de R$ 500,00, 12 vales-compras no valor de R$ 300,00, 19 vales-compras de R$ 150,00 e um carro Fiat Mobi 0km.

Os primeiros sortudos, que levarão vales-compras de R$ 300,00 para utilizar no comércio da cidade, são: Victor Campos Gonçalves, morador de Votuporanga, cliente A Ideal; Sandra Aparecida Cardoso Manzatto, de Votuporanga, cliente A Ideal; Gustavo Sasso, de Votuporanga, cliente PolySport; e Bruna D. Costa Santos, de Valentim Gentil, cliente Porecatu. Os responsáveis pelas vendas para cada consumidor sorteado ganharão vales-compras de R$ 150,00.

Para entregar os cupons aos clientes, as lojas precisam ser associadas ACV. Basta ligar para (17) 3426-4044 e pedir o cadastro.

Horário especial

Com apoio da Associação Comercial de Votuporanga – ACV, as lojas da cidade irão atender em horário especial a partir de 10 de dezembro (sexta-feira). O horário estendido será praticado de segunda a sexta-feira, das 9h às 22 horas até o dia 23 de dezembro. Nos sábados de 11 e 18 de dezembro as lojas ficarão abertas das 9h às 18h, mas estarão fechadas nos feriados dos sábados de 25 de dezembro e 1 de janeiro.