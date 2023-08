ACV convida para assembleia sobre calendário do comércio 

Reunião que ocorre na próxima quarta-feira, às 8h, no auditório da entidade, é aberta para comerciantes opinarem sobre abertura das lojas em períodos especiais.

A Associação Comercial de Votuporanga – ACV convida empresários do ramo para a Assembleia Geral Extraordinária, que visa a elaboração do calendário de abertura das lojas entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024.

A reunião será na próxima quarta-feira (23.ago), às 8h, no auditório da entidade, coordenada pelo presidente Glauco Ventura. Conforme as discussões apresentadas, será elaborada a proposta que prevê antecipar as definições sobre abertura de lojas em períodos especiais, incluindo as semanas que antecedem o Natal, assim como em feriados prolongados e alguns sábados.

O público presente na Assembleia poderá compartilhar suas sugestões. Com base nas ideias apresentadas, será montada uma proposta de calendário para apreciação dos Sindicatos do Comércio e dos Comerciários, a quem competirá a formalização legal do documento. Mais informações pelo (17) 3426-4044.