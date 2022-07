ACV comemora neste sábado, 16 de julho, o Dia do Comerciante 

Em Votuporanga, mais de 4 mil estabelecimentos atuam em 221 ramos de atividades do comércio. Data marcará o lançamento da campanha de prêmios do Dia dos Pais.

Neste sábado (16.jul), é celebrado o Dia do Comerciante, instituído pela Lei 2.048, de 1953. A Associação Comercial de Votuporanga – ACV comemora a data com o lançamento da nova campanha de prêmios pelo Dia dos Pais que será na próxima terça-feira, às 9h, no auditório da entidade.

“Com o objetivo de fomentar o comércio e estimular os consumidores, a ACV é uma das que mais premia no Estado. Uma série de campanhas é realizada ao longo do ano nas datas comemorativas para aumentar as vendas nas lojas participantes e fazer com que o cliente prestigie o comércio local”, explica o presidente Carlos Eduardo Ramalho Matta.

Ao longo do ano, são desenvolvidas campanhas do Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Liquida Votu, entre outros. Além do incentivo aos consumidores, a ACV ainda adota medidas para estimular os vendedores com sorteio de prêmios para eles.

De acordo com dados da Prefeitura de Votuporanga, são mais de 4 mil estabelecimentos comerciais ativos na cidade atuando em 221 ramos de atividades, entre elas venda de sapatos, vestuários, acessórios, entre outros. O setor é representado há 75 anos pela ACV.

Cerimônia de posse

A Associação Comercial de Votuporanga – ACV realiza no próximo dia 28 de julho, às 20h, a cerimônia de posse da nova diretoria com o comerciante Glauco Fernando Ventura da Costa eleito em Assembleia. Ele tomará posse no lugar de Carlos Eduardo Ramalho Matta, que presidiu a associação por dois mandatos, de novembro de 2020 a junho de 2021 e de julho de 2021 a julho de 2022.

A nova diretoria é composta ainda do Vice-Presidente Celso Penha Vasconcelos (escritório Penha Vasconcelos); 2º Vice-Presidente, Elza Mara Pignatari Pinzan (A Joia); Secretário Geral, Carlos Humberto Tonani Marão (Marão Seguros); Secretário Adjunto, Ivo Henrique Mataveli (We); Tesoureiro Geral, Carlos Eduardo Ramalho Matta (Multidrogas Centro); Tesoureiro Adjunto, Valdecir Merlotti (Escritorio Vitória); Diretor Administrativo, Marcos Gerolamo Aureliano (Mega Online), Diretor Eventos, Elza Mara Pignatari Pinzan (A Joia), Diretor Marketing, João Batista Gomes (O Tubarão) e Diretor de Patrimônio, Alessandro Simonato (Mercediesel).

Também serão empossados os Conselhos Fiscal e Consultivo e as comissões de calendário especial e relação sindical, comissão de assuntos especiais, comissão de marketing e campanhas promocionais, comissão de eventos e comissão de benefícios e novos associados.