ACV celebra Dia do Comerciante com evento especial 

Almoço reunirá empresários do segmento e familiares; ACV representa o setor há 76 anos.

Neste domingo (16.jul), é comemorado o Dia do Comerciante. Como entidade representativa da classe, a Associação Comercial de Votuporanga – ACV prepara uma confraternização para os empreendedores e familiares, a partir das 11h, no Clube dos 40.

O evento contará com cardápio especial e campeonato de Beach Tennis. Os ingressos podem ser adquiridos com a ACV pelos telefones (17) 3426-4044 ou (17) 98132-0022.

76 anos de trabalho

Um dos segmentos que mais gera emprego e renda em Votuporanga é o comércio. A atividade de vendas é importante em todo o país e, desde 1953, conta com uma data especial. Comemora-se em 16 de julho o Dia do Comerciante, instituído pela Lei 2.048, em 1953. A data foi escolhida em homenagem a José Maria Lisboa, o Visconde de Cairu, Patrono do Comércio, pela sua contribuição à abertura do setor no Brasil a outras nações.

Em Votuporanga, a Associação Comercial representa o segmento há 76 anos defendendo ideias, sugestões e pedidos da classe junto às instituições públicas. É uma entidade sem fins lucrativos, nascida da união de empresários que viram no associativismo a melhor maneira de dar força às suas iniciativas, reivindicações e alavancar o comércio do município.

Os associados têm acesso a diversos serviços, entre eles treinamentos, auxílio para contratação de pessoal e descontos em convênios. Em 18 de outubro deste ano, a ACV completa 77 anos de fundação.

Cerimônia de posse

O atual presidente da ACV, empresário, Glauco Ventura responde pela atual diretoria desde julho de 2022 e será reempossado para o mandato que termina em junho de 2024. A cerimônia será no próximo dia 27 de julho, às 19h30 restrito a convidados e imprensa, mas com transmissão on-line na fanpage e instagram da entidade. Glauco Ventura é advogado e também sócio administrador da empresa Angra Som.

Dia dos Pais

Entre as ações tradicionais da ACV, estão as campanhas de prêmios referentes às datas comemorativas. Uma das principais delas é o Dia dos Pais (13.ago). No dia 25 de julho, às 8h30, a associação realizará o café da manhã com a imprensa para apresentação do que está sendo preparado, com detalhes sobre os prêmios, distribuição de cupons e muito mais.