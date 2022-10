ACV celebra aniversário com bolo neste sábado 

Entidade fará corte do tradicional bolo de aniversário e apresentará benefícios aos empreendedores.

A manhã deste sábado (22.out) será de festa no centro de Votuporanga/SP. A Associação Comercial convida a população para celebrar os 76 anos de fundação da entidade completados nesta semana. A partir das 10h, na praça da Concha Acústica, haverá o corte do tradicional bolo de aniversário e anúncio de benefícios aos associados.

Autoridades, imprensa, associados e público são esperados. No mesmo espaço, estará também o ACV Itinerante para tirar dúvidas sobre o cadastro das empresas junto à associação, ofertas de vagas de emprego, consulta ao SCPC e muito mais.

“A ACV tem uma série de benefícios que podem colaborar com o dono do negócio e com suas equipes. Queremos conscientizar a todos sobre o quanto essa união é importante. Estamos aqui para ajudar e queremos fazer sempre mais. O associativismo é fundamental para termos uma instituição forte e representativa”, destaca Glauco Ventura, presidente da diretoria.

Os 76 anos da Associação Comercial de Votuporanga foram completados na última terça-feira. Todo empreendedor pode ser associado ACV e contar com seus benefícios. Mais informações pelo (17) 3426-4044 ou diretamente na Rua Mato Grosso, 3545, quase esquina com a Pernambuco, de segunda a sexta, das 8h às 18h.