ACV celebra a chegada do Papai Noel e anuncia horário especial de fim de ano

A Associação Comercial de Votuporanga (ACV) convida a todos para se encantarem com a magia do Natal, marcando o início das festividades com a celebração da chegada do Papai Noel. No dia 11 de dezembro, segunda-feira, a tradicional carreata marca a chegada do Papai Noel. O evento terá início às 18h, saindo da zona norte da cidade, na Avenida Emílio Arroyo Hernandes, defronte o antigo Frigorífico.

A caravana natalina iluminará as principais ruas da cidade até chegar à Concha Acústica por volta das 19h, onde ocorrerá uma cerimônia especial na Praça Cívica “Profº Geraldo Alves Machado”, com a entrega simbólica das chaves da cidade pelas mãos do prefeito Jorge Seba para o Bom Velhinho.

Glauco Ventura, presidente da ACV, destaca a importância desse momento para a comunidade local e regional. “Toda a comunidade está convidada para participar e se encantar com a chegada do Papai Noel, um evento que reúne a família e celebra a magia do Natal. Desejamos boas festas e muito sucesso nas vendas a todo o setor.”

Horário Especial de Fim de Ano

O comércio local estará de portas abertas em horário estendido para atender às suas necessidades de compras natalinas neste sábado, 9 de dezembro até às 18h. Para proporcionar uma experiência ainda mais vibrante, de segunda a sexta-feira, lojas abertas das 9h às 20h, até o dia 15 de dezembro. De 18 até 22 de dezembro, das 9h às 22h e no dia 24, das 9h às 13h. Não haverá expediente no dia 25 de dezembro.

Campanha de Natal

Ao realizar suas compras nas lojas associadas participantes, você automaticamente concorre a prêmios incríveis, incluindo um carro Chevrolet Onix 0km e dez vales-compras de R$ 1 mil pela campanha “Meu Sonho de Natal – Você de carro novo com a ACV e Apravel”.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3426-4044 ou pelo 98132-0022.