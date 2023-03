ACV apresenta campanha Liquida Votu 2023 

Consultor em marketing e negócios do Sebrae fará minipalestra sobre o Figital.

Mobilizar comerciantes para a oferta de produtos com descontos e promoções é o objetivo da Associação Comercial de Votuporanga – ACV com a campanha Liquida Votu, que será realizada de 6 a 18 de março. Os detalhes serão apresentados nesta quinta-feira (2.mar), às 8h30, no auditório da entidade com a presença da diretoria.

Na oportunidade, será oferecida a minipalestra do consultor em marketing e negócios do Sebrae-SP, Guilherme Lui sobre o Figital, um novo modelo de compra, que envolve a internet e a loja física.

A campanha, que já se tornou tradicional, vem para preencher a lacuna entre as vendas do carnaval e o Dia das Mães. A ideia é que entre 6 e 18 de março todo o comércio se mobilize em oferecer descontos e promoções atrativas aos clientes. No ato da compra, o consumidor preenche o cupom da campanha e concorre a prêmios. A ACV oferecerá materiais de sinalização da loja, além do investimento em divulgação na imprensa e mídias sociais.

O lançamento desta quinta é aberto a todos os interessados. Os empresários que desejarem participar da campanha devem entrar em contato com a ACV pelo (17) 3426-4044 ou whatsapp (17) 98132-0022.