ACV apresenta a prefeito demandas para o comércio

A busca por soluções que garantam a sustentabilidade dos negócios continua por parte da Associação Comercial de Votuporanga – ACV, que se uniu novamente com outras entidades representativas da economia local para apresentar ao prefeito João Eduardo Dado Leite de Carvalho novas demandas em prol do comércio e demais empresas do município. A reunião foi na manhã desta sexta-feira (2/10), no gabinete da Prefeitura, e contou com a participação de representantes da ACV, do Sebrae-SP, da Associação Industrial da Região de Votuporanga – Airvo e da Associação dos Contabilistas.

“O diálogo tem sido uma das estratégias adotadas por todos nós para defender o empresário, do pequeno ao grande, pois todos são essenciais para a manutenção de emprego e pela geração de renda em nossa cidade”, destacou o Valdeci Merlotti, presidente da ACV.

Foram apresentadas dez demandas ao prefeito, entre elas:

– Alteração do prazo de renovação do Alvará de Licença e Funcionamento: atualmente é anual, a solicitação é para que o vencimento siga a data de outras licenças municipais;

– Extensão de data limite para cumprimento de exigências: hoje o empresário tem oito dias para corrigir algum questionamento apresentado pelo poder público, o pedido é para que o prazo seja de 60 dias;

– Implantação do Alvará Provisório: a medida permitirá que os empresários possam trabalhar assim que o CNPJ for informado para a Prefeitura;

– Maior agilidade na liberação dos Alvarás da Vigilância Sanitária Municipal;

– Criação de canal on-line de atendimento da Prefeitura com os contabilistas, para facilitar na solução de demandas;

– Rápida implantação no município das novas normas que preveem a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios.

No documento entregue para a prefeitura também constam outras demandas encontradas atualmente pelos empresários de Votuporanga e visam dar maior rapidez aos problemas solucionados, permitindo a retomada da economia de maneira ágil e ampla.