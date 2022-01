ACV anuncia ganhadora de carro 0km 

Para as vendas no comércio da cidade, a ACV distribuiu mais de 300 mil cupons nas lojas associadas. Entrega dos prêmios ocorre na próxima quinta-feira.

A votuporanguense Josilaine Pereira começou 2022 com o pé direito. Ela foi a feliz ganhadora do carro Fiat Mob 0km da campanha “Natal para Todos” da Associação Comercial de Votuporanga – ACV. O sorteio foi realizado na manhã desta terça-feira (4), quando foram anunciados também os outros seis ganhadores dos vales-compras de R$ 500,00. Os demais ganhadores de 12 vales-compras de R$ 300,00 foram sorteados ao longo do mês de dezembro.

A ganhadora do carro fez a compra e preencheu o cupom na Emplac Modas. Os sortudos que receberão os vales-compras de R$ 500,00 são: Anezia Castilho e Maria de Fátima Lisboa, de Votuporanga, clientes do Supermercado Santa Cruz; Roberson Rene de Souza, de Nhandeara, comprou na Casa da Sogra; Vilma Cavalini, de Votuporanga, cliente da Líder Elétrica; Rita de Cássia Fuentealba, Votuporanga, comprou na Onix Ótica e Joalheria; e Valdir José da Rocha, de Votuporanga, cliente da Tairacar. Os funcionários que atenderam aos clientes sorteados ganharão vales-compras de R$ 150,00.

Para as vendas no comércio da cidade, a ACV distribuiu mais de 300 mil cupons nas lojas associadas. No total, 38 pessoas receberão prêmios da ACV. “Tivemos um excelente resultado com grande movimentação em nossas lojas neste final de ano, com clientes de Votuporanga e região. O nosso comércio se fortaleceu como referência no interior paulista e é uma felicidade poder presentear tantos consumidores”, destaca o presidente da ACV, Carlos Eduardo Ramalho Matta.

Ganhadores da Promoção Natal para Todos ACV

*Sorteio do dia 03/12/2021 – Vale-compras – R$ 300,00

Sandra Aparecida Cardoso Manzotto – Empresa: A Ideal Calçados

Bruna Domingues da Costa Santos – Empresa: Supermercado Porecatu

Victor Campos Gonçalves – Empresa: A Ideal Calçados

Gustavo Florencio Sasso – Empresa: Poly Sport

*Sorteio do dia 10/12/2021 – Vale-compras – R$ 300,00

Soraia Claudia Ramalho Azevedo – Empresa: Emplac

Daniele A M Zafani – Empresa: Supermercado Maitana

Eliani Cristina Garcia Martins Pena – Empresa: Emplac

Giselia de O Santos Silva – Empresa: Real Calçados

*Sorteio do dia 17/12/2021 – Vale-compras – R$ 300,00

Mateus Figueira Campos Barth – Empresa: Anjos e Marmanjos

Iris da Costa – Empresa: Tok Calçados

José Carlos Silva – Empresa: Comercial Anzai

Daniela Cristina Pereira Rodrigues – Empresa: Chinelaria

*Sorteio do dia 04/01/2022