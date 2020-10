Acusados de matar Thui Seba são condenados a mais de 20 anos de prisão

José Arthur Seba, o ”Thui”, filho do candidato a prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, foi morto a tiros em 2017, em Rio Preto (SP). O sócio dele Cláudio Baptista, apontado pelo MP como o mandante, pegou 21 anos de prisão e Keyssel de Oliveira, conhecido pela polícia como matador de aluguel, foi condenado a 27 anos.

O Tribunal do Júri condenou os dois acusados de matar o advogado José Arthur Vanzella Seba em julho de 2017 a mais de 20 anos de prisão cada. O júri foi realizado no fórum de São José do Rio Preto (SP) e durou cerca de 17 horas, terminando na madrugada desta sexta-feira (16).

O sócio da vítima, Cláudio Yuri Baptista, apontado pela polícia e pelo Ministério Público como o mandante do crime, foi condenado a 21 anos de prisão em regime fechado. Já o peão de rodeio Keyssel Eduardo de Oliveira, contratado para executar o advogado, foi condenado a 27 anos de prisão em regime fechado.

Os dois réus foram acusados de homicídio qualificado e com quatro agravantes: pagamento e promessa de recompensa, motivo torpe, crueldade e surpresa.

O advogado, então com 32 anos, foi morto a tiros em julho de 2017. Segundo a acusação, o sócio contratou o peão de rodeio Keyssel para executar o advogado. Keyssel é conhecido pela polícia como matador de aluguel.

O crime foi no loteamento Parque dos Buritis, quando os sócios estavam no local com o pretexto de ver um terreno para comprar.

De acordo com investigação da Polícia Civil, Keysson teria matado Seba, a mando do sócio dele. No início da investigação, o sócio disse para a polícia que a morte do advogado ocorreu durante um assalto.

A polícia desmentiu a versão de assalto após quebra de sigilo telefônico de Cláudio que teria mantido conversas com Keyssel antes do assassinato.

A motivação do crime seria a possibilidade de Cláudio ser beneficiado com o pagamento de seguro de vida, no valor de R$ 1 milhão, feito em nome de Seba. Eles eram sócios em uma empresa de seguros. Keyssel matou o advogado com a promessa de recompensa de R$ 50 mil.