Acusados de matar homem após briga de bar, pai e filho serão julgados pelo Tribunal do Júri nesta sexta-feira 

Julgamento começa às 9h, seguindo as normas de segurança sanitária. Gabriel Alves Cordeiro é acusado de atropelar e matar Jair Comino, de propósito, após ser incentivado por seu pai Luciano Pocebom Cordeiro, na zona norte de Votuporanga/SP.

Nesta sexta-feira (8), pai e filho sentarão lado a lado no banco dos réus durante sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Votuporanga/SP. Luciano Pocebom Cordeiro e seu filho Gabriel Alves Cordeiro são acusados de matar o pedreiro votuporanguense Jair Comino, à época com 63 anos, após uma briga de bar no bairro Parque das Nações, na zona norte da cidade.

De acordo com a denúncia do Ministério Público (MP), Luciano e Jair teriam discutido por causa de um jogo de bilhar no estabelecimento, e após a briga, que teria sido apartada por outros frequentadores do bar, Jair decidiu ir para casa afim de evitar novos desentendimentos, saindo do bar em sua motocicleta.

Conforme a denúncia, nesse momento, Gabriel teria começado a perseguir a vítima com seu veículo, um GM/Astra, incentivado por seu pai que gritava “pega ele, pega ele!”. Quando conseguiu o alcançar a motocicleta, Gabriel teria jogado a parte dianteira do seu carro contra a traseira da moto, o que acarretou na queda de Jair; em seguida, a dupla fugiu sem prestar socorro. Momentos depois Jair Comino foi socorrido, mas morreu no dia 26 de novembro de 2018, em razão das fraturas e demais ferimentos causados pelo acidente.

“Gabriel matou Jair por motivação banal, insignificante, em razão de um simples desentendimento que a vítima tivera momentos antes com seu pai, Luciano, por um jogo de bilhar, o que caracteriza a qualificadora do motivo fútil. Além disso, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida pela colisão do automóvel guiado por Gabriel em alta velocidade contra a traseira de sua motocicleta, eliminando qualquer capacidade de reação. Por fim, Luciano induziu o seu filho a matar Jair, no momento em que o incitou a acelerar o veículo para atingir a motocicleta da vítima”, diz trecho da denúncia que será apreciada nesta sexta-feira.

Defesa

O outro lado, a defesa, está sob comando do advogado Douglas Fontes, que por sua vez, nega nos autos que Gabriel tenha provocado o acidente. Conforme a versão apresentada em juízo, após a discussão no bar, Luciano teria pedido para seu filho lhe busca-se, pois Jair Comino estaria armado e ele teria ficado com medo.

Ainda segundo a defesa, chegando no estabelecimento, Gabriel constatou que Jair estava armado e teria decidido o seguir com o intuito de anotar a placa da motocicleta e chamar a polícia; contudo, em dado momento, segundo relatou em seu testemunho, ele teria perdido a vítima de vista só o encontrando novamente depois, quando ele já havia sofrido o acidente e estava caído no chão.

Conforme outro trecho da defesa: “Os fatos narrados na peça acusatória não refletem a verdade, diante de todo o contexto probatório que se pode vislumbrar nos autos, e principalmente após a instrução processual pelo fato de que os acusados eram quem estavam, de fato em estado de perigo, uma vez que quem estava na posse de uma arma era a suposta ‘vitima’, arma esta que fora localizada ao lado do senhor Jair, pela unidade de socorro no local onde se deu, infelizmente, o fatídico acidente.”

A defesa ainda contesta supostas contradições de uma testemunha que teria presenciado o crime.