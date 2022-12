Acusado de espancar comerciante durante discussão por som alto é condenado a 10 anos de prisão 

Caso ocorreu em dezembro de 2005, mas o julgamento foi realizado somente nesta quinta-feira (1º), em Rio Preto. Marlon Gerolin foi condenado por tentativa de homicídio.

O homem acusado de espancar um comerciante durante uma discussão por som alto foi condenado a 10 anos de prisão em regime fechado.

O caso ocorreu em dezembro de 2005, mas o julgamento foi realizado somente nesta quinta-feira (1º.dez), em São José do Rio Preto/SP.

Segundo promotor de Justiça Marcos Antônio Lelis Moreira, Marlon Gerolin foi condenado por tentativa de homicídio.

O julgamento ocorreu depois de 17 anos porque a defesa do réu entrou com vários recursos. Um outro homem acusado de participar do crime foi condenado em 2014. Ele cumpriu mais de 10 anos de prisão.

Entenda o caso

O crime aconteceu em dezembro de 2005, no bairro São Judas Tadeu, em Rio Preto.

Segundo a acusação, vítima morava perto de um bar e pediu para que os dois homens diminuíssem o som de um carro, já que a filha chorava.

Em seguida, os acusados aumentaram o som e agrediram o comerciante com socos e chutes. A vítima foi socorrida, ficou em coma e teve sequelas, como a perda do paladar.

“Os próprios médicos falavam que eu não iria escapar. Foi a mão de Deus que me deixou aqui, mas fiquei com sequelas. Perdi o paladar e olfato pra sempre, surdez na orelha esquerda. Com laudos mais aprimorados, descobri que tenho depressão. Tudo isso porque pedi para abaixar o som do carro. Minha filha tinha cinco meses”, diz o comerciante Ricardo da Silva.

*Com informações do g1