Açougueiro morre após ser atingido por motorista embriagado em cruzamento

Vítima de 49 anos pilotava moto, quando foi atingida por carro e não resistiu aos ferimentos.

O açougueiro Agnaldo Pacheco da Silva, de 49 anos, morreu neste domingo (25) após ser atingido por um carro, que era conduzido por um motorista embriagado. O acidente aconteceu em uma estrada vicinal que liga São José do Rio Preto/SP a Ipiguá/SP.

Segundo informações da polícia, o motorista do carro teria saído de um bar com a mulher e dois filhos e, ao cruzar a vicinal, bateu na moto pilotada por Agnaldo. O açougueiro, que morava em Mirassolândia, foi lançado contra o parabrisa do carro e não resistiu aos ferimentos.

O motorista do carro foi preso em flagrante por lesão corporal e homicídio culposo – sem a intenção de matar. O corpo de Agnaldo foi recolhido e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passaria por exame necroscópico. Os outros ocupantes do carro não ficaram feridos.

*Com informações do sbtinterior