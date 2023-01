Acordo de aluguel do Morumbi para o Palmeiras prevê uso da arena do rival pelo São Paulo 

Verdão vai mandar o clássico contra o Santos na casa do Tricolor, que vai receber shows em março.

O Morumbi será alugado pelo Palmeiras para o clássico contra o Santos, que será disputado no próximo dia 4, às 18h30, pelo Paulistão. O acordo do São Paulo com o Verdão prevê a possibilidade de o Allianz Parque ser utilizado pelos tricolores no futuro.

Nos dias 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de março, por exemplo, o Morumbi receberá shows da banda Coldplay. Dessa maneira, o São Paulo pode alugar a arena palmeirense para receber seus jogos.

Esse período corresponde aos jogos da fase final do Campeonato Paulista. A última rodada da fase de grupos está prevista para ocorrer no dia 5 de março.

De acordo com as datas da FPF, as quartas de final serão disputadas no fim de semana do dia 12 de março, e as semifinais no fim de semana do dia 19 de março. O São Paulo não terá o Morumbi à disposição nas duas datas.

Se avançarem de fase, São Paulo e Palmeiras poderão se enfrentar no Paulistão. Um confronto direto em uma eventual semifinal depende também da pontuação das equipes, além da sequência de ambos no torneio. O dono da melhor campanha geral tem o direito de mandar o confronto decisivo do mata-mata.

Para o clássico entre Palmeiras e Santos, no dia 4 de fevereiro, o São Paulo pretende fazer um esquema de segurança reforçado em algumas áreas do Morumbi com objetivo de evitar qualquer tipo de depredação do seu estádio.

Nos bastidores, o acordo é visto também como uma maneira de mostrar ao futebol paulista a importância de manter bom relacionamento entre os rivais fora de campo.

*Com informações da espn/ge