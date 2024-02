Acolhe Alunos 2024 marca o início das aulas da graduação na Unifev

Primeiro dia do Acolhe reuniu veteranos, calouros e docentes nos dois câmpus; programação contemplará apresentações culturais, palestras e conhecimento.

A Unifev deu as boas-vindas aos alunos na última segunda-feira (5.fev), tanto no Câmpus Centro quanto na Cidade Universitária. O evento Acolhe Alunos, já tradicional na Instituição, trouxe um aspecto acadêmico em seu primeiro dia para integrar veteranos, calouros e corpo docente.

Os alunos ingressantes se reuniram nas salas para conhecer seus coordenadores, professores e a matriz curricular de cada curso. Algumas turmas também realizaram um tour pela Instituição, explorando laboratórios, salas de informática, núcleos e outros espaços.

Pedro Henrique Batista da Silva, ingressante do 1º ano do curso de Pedagogia, compartilhou a sua ansiedade pelo início das aulas. “A expectativa é ótima devido às notas que a faculdade possui junto ao MEC. Me interessei bastante pelas matérias que o professor nos apresentou, além das áreas de estágio que iremos experimentar no decorrer do curso”.

A gerente acadêmica da Unifev, Aparecida (Cidinha) Aoki, destacou que o Acolhe Alunos 2024 foi voltado às atividades acadêmicas, e contará no decorrer da semana com uma programação composta por apresentações culturais, palestras e muito conhecimento. “Planejamos o Acolhe deste ano com o propósito de fomentar a interação entre os alunos, professores e coordenadores de maneira especial para o início do ano letivo, proporcionando uma experiência significativa tanto para os calouros quanto para os veteranos”.

“Acreditamos que a educação é a via mais eficaz para aprimorar as perspectivas econômicas. É gratificante ver tantos alunos buscando a nossa Instituição para se estabelecer ou ingressar no mercado de trabalho. Recebê-los na Unifev é motivo de grande satisfação. O nosso maior desejo é que se sintam integrados e aproveitem ao máximo essa experiência acadêmica”, ressaltou o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon.