Ações para a Semana Nacional do Trânsito acontecem nesta 4ª

O tema da Campanha Educativa de Trânsito de 2020 é “Perceba o risco, proteja a vida”; Em parceria com o Sest e Senac ações serão lideradas pela Secretária Municipal de Trânsito.

Visando conscientizar os condutores e pedestres, a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, em parceria com o Sest Senat e o Detran-SP, realizará ações da Semana Nacional do Trânsito nesta quarta-feira (23/9), a partir das 9h. A iniciativa atenderá as determinações dos órgãos de Saúde quanto ao distanciamento social e uso de máscaras.

O tema definido oficialmente pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) para a Campanha Educativa de Trânsito de 2020 é “Perceba o risco, proteja a vida”, o qual busca chamar a atenção sobre os perigos no trânsito, bem como outros riscos à saúde do cidadão.

Os agentes de trânsito, bem como os funcionários das demais instituições, estarão na Praça da Matriz, proximidades da Catedral Nossa Senhora Aparecida, para uma Blitz Educativa, que contará com a “mãozinha do Trânsito” e o “Boneco dos 4Ps”, com intuito de conscientizar os cidadãos a respeitarem o próximo e proporcionar mais segurança nas ruas da cidade, bem como orientar sobre documentação e cursos, como por exemplo, para a regularização de motoristas de aplicativo.