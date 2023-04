Acidentes na Rodovia Euclides da Cunha deixam seis feridos 

Um capotamento e uma colisão traseira ocorreram no trecho urbano de Fernandópolis/SP, na noite de terça e manhã desta quarta-feira.

Duas pessoas ficaram levemente feridas em um capotamento na manhã desta quarta-feira (26.abr), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no perímetro urbano de Fernandópolis/SP.

De acordo com o apurado, o veículo Fiat/Uno aquaplanou durante a chuva, onde o condutor perdeu o controle da direção vindo a capotar, parando em uma canaleta de escoamento de água.

O Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreram dois homens, de 24 e 46 anos, com escoriações pelo corpo, sendo encaminhados à UPA (Unidade Pronto Atendimento).

O veículo ficou parcialmente destruído.

As causas do acidente são investigadas.

Outro caso

Quatro pessoas ficaram levemente feridas em uma colisão entre veículos na noite de ontem da última terça-feira (25.abr), na Rodovia Euclides da Cunha, no perímetro urbano de Fernandópolis/SP.

De acordo com informações, um veículo acabou batendo na traseira do outro, quando seguiam no sentido Fernandópolis a Estrela D’Oeste/SP.

As vítimas foram socorridas por unidades do Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhadas à UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

As causas do acidente são investigadas.