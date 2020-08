Acidente na Santa Luzia causa prejuízos e assusta comerciante

Uma forte batida ocorrida na Rua São Paulo esquina com a Rua Amapá no bairro Santa Luiza, ocorrido às 23h desta quinta-feira (20), entre uma pick-up Strada e um Citroen, trouxe, além do estrago nos dois veículos, algum prejuízo e um grande susto para o casal que possui um trailer de lanches no local, o Mateus Lanches.

Consta que o Citroen subia pela Rua Amapá quando tentou cruzar a Rua São Paulo (preferencial) e foi colhido pela Fiat Strada. Com o impacto o motorista da pick-up perdeu o controle do veiculo indo bater direto entre o Trailer e a caminhonete do comerciante que se encontrava estacionada no local.

O motorista da Strada sofreu um corte na cabeça sendo socorrido para a Santa Casa e esposa do Mateus, que ficou muito abalada com o ocorrido também foi levada ao Hospital. Os dois passam bem.