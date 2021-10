Acidente na Rodovia Washington Luís deixa casal ferido

Uma das vítimas sofreu fratura exposta. Caso será investigado pela polícia.

Um homem de 31 anos e uma mulher de 23 ficaram feridos após sofrerem um acidente na Rodovia Washington Luís, no trecho urbano de São José do Rio Preto/SP, próximo ao viaduto da Avenida Potirendaba, na manhã desta terça-feira (19). Um caminhão também se envolveu no acidente e o motorista acionou a Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, a PM foi acionada e quando chegou ao local viu as vítimas caídas. O Resgate foi acionado e o homem, com fratura exposta, foi levado para o Hospital de Base. Já a esposa dele, que estava na garupa da moto, foi levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tangará com escoriações e um corte no joelho esquerdo.

O motorista do caminhão disse que ultrapassava um outro caminhão quando viu pelo retrovisor a motocicleta se aproximando e o piloto perdeu o controle do veículo e sofreu o acidente.

Já o condutor da moto disse que estava na faixa da esquerda quando foi fechado pelo caminhão, perdeu o controle e bateu contra a proteção de metal da via.

Como as versões sobre o acidente são conflitantes, o caso será investigado pela polícia. Ninguém foi preso.

*Informações/gazetaderiopreto