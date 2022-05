Acidente grave entre ônibus e carreta deixa 11 mortos na BR-163 em MT

Outras vítimas foram socorridas em estado grave e encaminhadas ao hospital. Ônibus transportava 45 passageiros.

Onze passageiros morreram em um acidente grave envolvendo um ônibus de viagem e uma carreta na BR-163, em Sorriso, no norte do Estado de Mato Grosso, nesta terça-feira (17.mai). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que há outras vítimas em estado grave.

De acordo com a PRF, o ônibus transportava 45 passageiros. O motorista do veículo ficou preso às ferragens, teve o braço amputado no momento da batida, mas foi encontrado com vida. Ele está em estado grave.

O motorista da carreta teve lesões leves.