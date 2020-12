Acidente frontal causa três mortes em Votuporanga

Um acidente frontal entre um a camionete e um veiculo Kia/Optima causou três mortes no início da madrugada desta segunda-feira (7), na rodovia Euclides da Cunha SP 320, defronte a Loja Havan, perímetro urbano de Votuporanga. Segundo informações colhidas no local, o veículo Kia/Optima conduzido por um motorista de Votuporanga de 30 anos trafegava pela contra mão da referida pista, sentido Votuporanga a Rio Preto e bateu de frente com a camionete da cidade de Guarani D`Oeste, que estava um casal de idosos, segundo informações seguia para um velório em Dolcinópolis. Todas as vitimas morreram no local.

O Corpo de Bombeiro realizou o combate às chamas, auxiliado pela Policia Rodoviária, que controlou o tráfego do local. Ainda neste momento a Policia Rodoviária não informa os nomes da vitimas.