Acidente envolvendo caminhoneiro de Votuporanga deixa quatro mortos em MG 

Caminhão carregado com melancias colidiu frontalmente contra uma Fiat/Toro, na BR-153, em Frutal; condutor do caminhão não sofreu ferimentos.

Uma colisão frontal envolvendo um caminhão e uma Fiat/Toro na BR-153 (rodovia Transbrasiliana), no perímetro urbano de Frutal, em Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira (25.mai), resultou em quatro mortes.

De acordo com apurado, o motorista do caminhão, com placas de Votuporanga/SP e que transportava melancias, não sofreu ferimentos. Ele seguia pela pista sentido São Paulo e o carro no sentido Goiás, quando o caminhoneiro teria tentado uma ultrapassagem e interceptado a picape.

Ainda segundo informações, o local em que ocorreu o acidente permitia a ultrapassagem e provavelmente o motorista do caminhão não viu o carro.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Frutal. Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas.